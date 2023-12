Las emotivas palabras de la madre de ‘Mi pobre angelito’ tras ganar estrella

“Es un signo de inteligencia en un niño, y una clave para sobrevivir a la vida a cualquier edad”, observó O’Hara, y añadió: “Por lo que veo, has aportado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y con el que uno se puede identificar, a todo lo que has decidido hacer desde Home alone (Mi pobre angelito)”.

“Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión”, concluyó O’Hara. “Estoy muy orgullosa de ti”. Lea: Cinco razones por las que ‘Mañana Será Bonito Fest’ fue todo un éxito

A la celebración asistieron personajes como Brenda Song (pareja de Macaulay); sus hermanos Rory Culkin y Quinn Culkin y sus amigos Paris Jackson y Seth Green. Además, Natasha Lyonne, coprotagonista de Culkin en Party Monster también dio un discurso en honor a Mac.