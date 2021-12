Las grandes sorpresas que trae Caracol Televisión para 2022

Con el nuevo año también llegan las sorpresas de los canales colombianos para la audiencia.

El primero en revelar su parrilla de programación de 2022 fue Caracol Televisión en un evento que contó con invitados especiales, actores, presentadores y medios de comunicación y se realizó en las instalaciones del canal en Bogotá.

Andrea Serna fue la encargada de presentar cada una de las apuestas que llegarán en entretenimiento, deportes, noticias, opinión y dramatizados, siendo ‘El Desafío The box’ uno de los programas más esperados por los colombianos.

“El 2022 viene cargado de muchas cosas que nos encanta hacer, a las que les somos fieles, porque esos programas nos han dado muy buenos resultados y son los que los televidentes esperan ver. Por eso, el próximo año iniciamos con la finalización de Yo me llamo, que sale a vacaciones este viernes 17 de diciembre y regresa el 11 de enero. Inmediatamente terminemos este programa, comienza Desafío The Box, y de esto les adelanto que el casting tiene varios deportistas olímpicos y esto hace que el programa se convierta en un referente deportivo; la gente hoy por hoy se prepara para ser parte de este reality y por eso, nos podemos dar el lujo de que haya personajes de altísimo nivel. Una vez termine el Desafío llega un formato nuevo del que no puedo hablar mucho, pero igual quiero adelantarles que es un formato que nace en Caracol Televisión y que se hará de la mano de una gran plataforma digital. Ambas se asocian para darle vida a esto que tendrá bastante talento, mucha música, y será una evolución en los concursos de música y de eso hablaremos más adelante, y finalmente, vendrán La voz senior y La voz kids, dos programas consentidos del canal que nos llenaron de vida, de alegría y de sabiduría con los más grandes y chicos, comenzó diciendo Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión.