Laura Tobón contó la razón por la que no ha mostrado el rostro de su bebé

A través de un video, que ya tiene más de 30 mil reproducciones y comentarios divididos de otras madres, la presentadora contó que no ha mostrado el rostro de su bebé, quien tiene un mes apenas, porque quiere darle privacidad y quiere tenerlo reservado por respeto a él y sus primeros días de vida, pero confirmó que más adelante lo presentará oficialmente al mundo.

“Quiero regalarle unos mesesitos de privacidad a Lucca y que vaya creciendo un poquito más para que después pueda presentárselos bien”, mencionó. (Laura Tobón y el tremendo susto que pasó cuando dio a luz a su bebé)

Lucca nació el pasado 29 de diciembre de 2021, por lo que apenas tiene un mes de vida. “El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA. Cuanto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte... Eres más de lo que esperaba.... Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer!! SOY MAMÁÁ...!! todavía no me la creoooooo”, fue el mensaje de Laura cuando nació su hijo.