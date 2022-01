Laura Tobón y el tremendo susto que pasó cuando dio a luz a su bebé

Desde el 29 de diciembre Laura Tobón y su esposo está que no se cambia por nadie, pues le dio la bienvenida a su primogénito Lucca. (¡Nació Lucca! El hijo de Laura Tobón)

“Empecé a ponerme muy nerviosa me asusté tanto por Lucca que mi corazón empezó a acelerarse. Álvaro me ayudaba a tranquilizarme y a respirar... me llené de fuerza y confianza gracias a él”, escribió.

Además de contar este difícil momento de cuando dio a luz, también mostró fotos emotivas recibiendo a su bebé con lágrimas en sus ojos y junto a su esposo, quien cortó el cordón umbilical.

Como era de esperarse, los mensajes de colegas y demás famosos han inundado las redes de Laura, felicitándola y enviándole comentarios emotivos, sobre todo el pasado 5 de enero, fecha de su cumpleaños.

“El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA”, dice una de las publicaciones de Tobón junto a su pequeño.

No cabe duda que la modelo está dichosa y muy emocionada de ser madre por primera vez y así lo ha dejado ver en sus redes.