Leonardo Favio salió de Yo me llamo con millonario premio de consolación

Diferente a lo que todos los seguidores pensaban, Leonardo Favio no llegó a la final de Yo me llamo. (¿Quién sería el ganador de Yo me llamo? Jurado dio pistas)

El imitador fue eliminado este viernes por los jurados, a quienes no les tocó fácil, pues los tres semifinalistas han demostrado ser los mejores en la interpretación de sus personajes.

Aunque, desde siempre, Leonardo Favio se había catalogado como el ganador del programa musical, lo cierto es que este viernes sorprendió con su salida, la cual había sido filtrada horas antes.

Como era de esperarse, el imitador se despidió entre lágrimas del público, los jurados y de los finalistas: Maluma y Camilo Sexto, quienes se disputarán el premio mayor el próximo lunes, 7 de febrero.