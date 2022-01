Lina Tejeiro conquista como stripper

Sobre este estreno, Lina tiene muchas expectativas, se siente en un momento muy importante de su vida, completando 20 años de carrera artística, lo cual significa que se afianzó en lo que acertadamente escogió como profesión.

En “Un rabón con corazón”, la actriz llanera interpreta a Carolina Rico, una bailarina de striptease que es contratada para seducir a un hombre que resulta insoportable para sus vecinos, generando una serie de situaciones que dan variedad a la trama. En conversación con El Universal, Lina devela un poco más de las vivencias en la película.

Un personaje especial

¿Cómo llegas al papel de Carolina Rico?

Fue de una manera muy bonita. Es la segunda vez en mi vida que en un proyecto me ven lista para un papel y deciden que debo hacerlo sin presentar audición. La primera vez fue para interpretar a Catalina Mejía en “La ley del corazón”. Me enseñaron el guión y de inmediato me enamoré del proyecto, me siento honrada de trabajar con Dago García.

No es un personaje fácil, pero puedo decir que generó mucha empatía en mí y la conclusión es que con amor todo se puede cambiar, siendo el mensaje más lindo de la película.

¿Qué expectativas tienes?

Reconozco que estoy muy nerviosa. De otra parte, es una realidad que casi no consumimos cine nacional y espero que con esta película podamos cambiar el concepto, porque hay mucho talento y buenas producciones para disfrutar.

¿Cómo ves la evolución del cine colombiano?

La generación más adulta consume producciones nacionales, pero no estoy segura si los más jóvenes estén dispuestos a hacerlo, sin embargo, ha evolucionado tanto, que una película como es “El olvido que seremos”, también de Dago García, ha logrado tanto, solo a base de talento y dedicación.

¿Qué piensas de los 20 años que cumples de carrera?

Después de verme en esta película, me siento muy feliz por lo que he logrado, lo que he aprendido en este tiempo y además agradecida con los compañeros generosos que he tenido, que me aportan en consejos, emociones, escenas, enriqueciendo en mi el dialecto del drama y la actuación.

¿Cómo fue el trabajo en equipo en “Un rabón con corazón”?

Lo máximo. Ya había trabajado con varios de los actores y eso me hizo sentir muy cómoda, siempre dispuesta a aprender.

Teniendo en cuenta el tiempo de pandemia, ¿cómo se cumplió el rodaje?

Se llevó a cabo en febrero de 2021, con la mayoría de escenas en Bogotá y otro tanto en Girardot, pero en términos generales fue muy fácil pese a la situación sanitaria. La producción estuvo al frente de la dinámica de protección del equipo, lo que no permitió contagios.

Háblanos de la experiencia en ¿Quién es la máscara?

Allí fui investigadora y también se grabó hace un año. Se trataba de algo nuevo que me tomó algún tiempo entender que sólo tenía que jugar a investigar quien estaba detrás de la máscara con pistas. Fueron jornadas extenuantes pero divertidas.

Eres muy activa en redes, ¿cómo influyen éstas en tu carrera?

Influyen mucho. Quiénes las usamos frecuentemente sabemos que esas plataformas captan público y en algunas producciones, creo, contribuyen al momento de lograr un personaje, o estar en un proyecto. Para mí, que subo contenidos, pueden ser otra fuente de trabajo.

¿De qué manera influyes en tus seguidores?

Creo que un punto clave fue al hablar claro de los biopolímeros, a partir de allí muchas mujeres generaron empatía con el tema, buscando apoyo en mí y a partir de entonces seguimos juntas buscando la mejor manera para cuidarnos.

¿Existe el papel soñado?

Quiero una villana, o un protagónico que tenga mundos paralelos, como una especie de “Rosario Tijeras”.

¿Qué viene en 2022?

Tengo proyectos personales que intento sacarlos adelante. También he audicionado para varios proyectos, pero como estoy en una edad en la que no parezco mamá y en otros no me veo como hija, estamos esperando a ver qué llega.