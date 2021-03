Lluvia de críticas a hermanos Díaz por no asistir al sepelio de Oñate

La imagen ha sido replicada en varios portales dedicados a noticias del vallenato y como era de esperarse, los internautas no le han perdonado a los Díaz no asistir a la despedida del ‘Jilguero’ por estar de paseo.

Felices en la isla

A través de sus redes sociales, parte de los hermanos Díaz y su madre Betsy Liliana le han mostrado a sus miles de seguidores lo bien que están disfrutando de este tiempo en familia en la paradisiaca isla de San Andrés, pero todo no ha sido felicidad dado que seguidores en redes sociales no les han perdonado que decidieran no aplazar sus vacaciones por la muerte de Jorge Oñate.

“Estuvo mal el no haber presencia Díaz en el entierro de Jorge Oñate”; “Se comprende que el viaje ya estaba planeado pero por respeto a la memoria de Oñate deberían ser más discretos, en mi humilde opinión”; “Mi opinión es que si no fueron, evite fotos alegres hay que respetar, igual no hicieron falta”; “Qué feo la verdad que publiquen estas fotos!! De muy mal gusto! Fue unos de los más grande del género vallenato que murió! Ese Sr fue al sepelio de Diomedes!! Que falta de respeto después quieren que uno compre sus canciones y los apoyen!! Que decepción”, son algunas de las críticas que se leen en la fotografía de Elder.

Aunque no todo fue negativo, hubo personas que comprendieron que quizá el viaje estaba planeado antes del fallecimiento del ‘Ruiseñor del Cesar’. “Es hermoso ver toda la generación Díaz, me imagino llevaban tiempo planeando este momento, y les fue imposible asistir al sepelio del juglar”; “Soy seguidor del maestro Oñate, pero si ellos ya tenían previsto este viaje, quienes somos para juzgar, por que señalar? Muchos van al sepelio y lloran, gritan, sufren, créanme que varios lo hacen para ganar pantalla y figurar (aclaro que no lo digo por Dangond o por alguien en específico) el luto se lleva en el corazón y nadie puede juzgar sin saber la realidad de las cosas”; “Compadre se que usted es de corazón grande y sabemos que también le dolió la partida de Jorge Oñate. No se necesita hacer show mediático en un entierro para sentirlo”.