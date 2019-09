Lo que debe saber de la nueva temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Desde esta noche los colombianos podrán apreciar la nueva temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, por Caracol Televisión, donde los mejores humoristas de Colombia junto a las más bellas presentadoras y modelos recorrerán el mundo en busca de divertidas y arriesgadas experiencias.

En esta oportunidad Boyacomán viajará junto a Laura Tobón; Don Jediondo lo hará en compañía de Greeicy Rendón; Jessica Cediel junto a Suso ‘el paspi’; Catalina Uribe se sumará a la aventura con Jeringa, y Lokillo hará equipo con Sara Uribe en una nueva travesía por los cinco continentes, todo para llenar de risas los hogares colombianos.

“Conocer el mundo es muy entretenido y seguro hay muchos programas que lo hacen, pero el plus de este proyecto es que fusionamos las experiencias, con humor y mujeres bonitas. La vuelta al mundo en 80 risas es un programa perfecto para los que quieren llegar a la casa a desestresarse y descansar”, aseguró Jeringa.

La modelo Sara Uribe por su parte, aseguró estar feliz por volver a la televisión con este gran formato: “Estoy muy contenta, agradecida y llena de ilusiones porque está buenísimo. Es mi primera vez en este programa y aunque la comida en cada país es súper distinta, estoy dispuesta a probar cualquier plato típico. En cuanto a los idiomas, hablo español y un poquito de español”.

Los idiomas, la comida y la maleta, son tres temas que Laura Tobón ya tiene claros para su viaje: “En cuanto a los idiomas, además del español me puedo defender con el inglés, alemán, y un poco de francés. Por el lado de la comida, me cuesta mucho todo lo que huele raro o que sea muy condimentado, pero hay que probar de todo; y en la maleta, no me pueden faltar los vestidos de baño”.

Al regreso de sus viajes, cada humorista aterrizará en el set y contará en un stand up comedy las diferentes experiencias que vivieron durante sus viajes, las comidas típicas que se atrevieron a probar, los lugares más emblemáticos que visitaron, y otras anécdotas de sus recorridos.

La presencia de Catalina Uribe es otra de las grandes novedades del programa.

“Yo me vi las dos temporadas anteriores y me parecía lo máximo, ahora vivirlo es aún mejor. Nunca he estado en un formato de estos y claramente no soy comediante, solo trataré de disfrutar los viajes al máximo. Lo único a lo que le temo es a la comida; no me gustaría comerme un animal raro, o algo con textura rara”, dijo.

“Este formato es para toda la familia, no se lo pueden perder porque van a conocer diferentes destinos junto a nosotros, se van a antojar y divertir mucho. Además, aunque no parezca, soy muy penosa y no se imaginan todas las cosas que junto a Don Jediondo vivimos en esta nueva temporada”, afirmó Greeicy.

Finalmente, Santiago Rodríguez, el piloto que conducirá a estos peculiares turistas por los cinco continentes del mundo, y nos revela la razón por la que a un turista colombiano nunca lo olvidan en el exterior: “Yo creo que a nosotros no nos olvidan fácil y nos reconocen es por el sentido del humor. Además, colombiano que no pida ñapa cuando compra, no es colombiano”.

Agregó que “esta temporada está imperdible, Sara Uribe y Catalina Uribe se unen para acompañar a estos personajes que son expertos a la hora de divertirse. Además, es perfecto para terminar un día laboral con una sonrisa”.

¿Cómo evitar vararse en una ciudad que no habla español? ¿Cómo disfrutar de un buen viaje con poco dinero? ¿Cómo les fue probando la comida típica en los países que visitaron? Todas estas respuestas y más, las resolverán los turistas modelos en La vuelta al mundo en 80 risas a partir de hoy a las 9:00 p. m.