Los artistas detrás de la canción ‘Hijo de Urrao’ de la novela de Rigo

El otro artista es el colombiano Rafael García, encargado de la banda sonora de ‘Rigo’. El EP detrás de la novela cuenta con cuatro canciones: ‘Paisa aventurero’ dedicada a Don Rigo, el padre del ciclista; ‘Las tías’; ‘Michelle’ inspirada en el amor que le tiene Urán a su esposa Michelle Durango. Lea aquí: ¿Por qué Rigo no se grabó en Urrao, la tierra natal del ciclista?

“A mucho honor soy hoy de Urrao, desde pelao me la rebusco, no soy galán, pero seduzco, no soy llorón, aunque llevo del bulto, por boquisucio me cree inculto, pero soy tierno como un poeta y cuando monto en mi bicicleta, estudio y entreno y luego trabajo porque tengo que ayudarle a mi amá”, primera parte de la canción que se viralizó.

Rafael aseguró que la elección de las canciones, los instrumentos, cantantes, fue la inspirada en la época y la personalidad de los personajes, una combinación de tradiciones y modernidad. Lea aquí: ‘Rigo’: la serie sobre la vida de Rigoberto Urán que promete diversión

“En particular, una de las canciones destacadas, ‘El hijo de Urrao’, parte de tener raíces paisas y antioqueñas de Rigoberto. Le di un impulso como de bicicleta, es decir, tiene unas constancias permanentes, unas vueltas, que se repiten y la idea es que sea también de manera ascendente, por eso la melodía es ascendente, pensando en la llegada de una meta”, dijo el compositor a La FM de RCN Radio.