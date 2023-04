Los fracasos amorosos de Aída Victoria Merlano

No obstante, también ha sido tema de conversación por las relaciones que ha tenido y que se han vuelto tendencia por alguna razón. De hecho, recientemente ha estado en el ojo de todos luego de mostrarse, a través de unas historias en Instagram, muy cercana y romántica con el ex de Lina Tejeiro, con quien ha compartido en varias oportunidades.

El tiempo fue transcurriendo y de ellos se sabía, según lo que salió a luz, que se iban a casar, no obstante, por motivos que se desconocen, decidieron vivir cada uno por su cuenta, “para salvar la relación”, tal y como lo expresó Merlano, pero no fue suficiente y dieron fin al amor. (Le puede interesar: Un sueño: Goyo será la telonera de Alicia Keys en su concierto en Bogotá)

La relación fue criticada y cuestionada por la diferencia de edad que había entre ambos, sin embargo, la influencer siempre dejó claro que no era un problema para ella, pues en reiteradas ocasiones manifestó que no le gustaban los hombres menores, tanto así que convivían juntos.

“Todo lo de los 6 o 7 meses lo pagué yo y me pareció bien, yo no necesitaba pedirle nada a nadie. Después fuimos a vivir a Barranquilla y yo tuve una pérdida, por lo que solo podía ayudar con 5 millones y medio, y el último mes con 6 millones... fueron 3 meses. Aparte de los millones de regalos que yo di porque soy cero tacaño... millones, y lo hice con amor”, agregó en sus explicaciones.

Finalmente, con el propósito de limpiar su imagen frente a las acusaciones que se le he estaban haciendo y que se encontraban por todos lados, dijo “no sé qué quieren inventar porque lo que tengo son pruebas y cientos de testigos. No digan cosas que no son. Que me hagan fama de mantenido, cuando yo me la paso trabajando y ganándome mis cosas, eso no lo voy a permitir”.

Meses después, a Aída Victoria se le fue viendo en transmisiones de Twitch de Westcol, quien después de ‘La Liendra’, es el streamer más visto de Colombia. En ese espacio tocaban varias temáticas, de juegos o asuntos de la vida que los fueron uniendo cada vez más, a tal punto que a las semanas, confirmaron a través de las redes sociales que mantenían una relación amorosa. (Le puede interesar: ¡Vende sus pantys usadas!: madrastra del actor Gael García)