Los hechos paranormales asociados con Diomedes Díaz

En diálogo con el periódico El Tiempo, Guillen describió una de las apariciones del artista: “Vi las coronas de flores en la tumba de Diomedes, mientras lo enterraban, me dijo: ‘Compadre, acomode estos números, porque este es el regalo para mi fanaticada’”.

2. Apareció en cámaras

Rafael Santos, el hijo mayor del matrimonio del cantante con Patricia Acosta, dijo haber podido compartir con su padre mientras dormía. Así lo contó en el programa ‘Lo sé todo’: “Soñé, me mostraba la Luna, el cielo. Me decía que la Luna estaba muy grande y que ese era un regalo que él le hacía a sus seguidores. Me levanté emocionado porque lo vi con una camisa blanca, con el cabello largo como lo usaba él. No lo pude ver de la cintura hacia abajo”.