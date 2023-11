Los secretos tras la nueva canción de Henry Char y Luisk de León

“Fue mi madre quién me lo regaló, con ternura de mis hombros lo colgó. Todavía estaba en la primaria cuando con su magia me ponía a suspirar”. La canción ‘Corazón de acordeón’ empieza con este verso y hace alusión a la madre del cantante y compositor cartagenero Henry Char. Lea: El cartagenero Henry Char presenta su canción ‘Corazón de acordeón’

En entrevista con El Universal, Henry Char contó que esta canción fue inspirada en un recuerdo que tiene de su niñez y estudiaba en La Salle: “Sufría de Bullying y unos compañeros guajiros se enteraron que tocaba acordeón piano y me dijeron, ¿oye por qué no armamos un conjunto vallenato? Y resultó siendo todo un éxito y mejoró mi relación con quienes me hicieron matoneo”.

Henry Char es “ingeniero de formación, pero músico de nacimiento”, así lo expresó. Cuenta que desde muy pequeño estuvo rodeado de instrumentos musicales en la casa de sus padres y tanto él como sus hermanos dieron clases de música, pero el único de sus hermanos que se quedó en este mundo fue él.

Se fue a estudiar música a Berklee College of Music (Boston) cuando se enteró que Juan Luis Guerra había estudiado ahí, “ya que solamente miraba por donde miraba la música de Juan Luis Guerra porque esa música me hipnotizó, me sorprendió ver música popular”, dijo. Lea: Henry Char, de vuelta a la escena musical con ‘Después de diciembre’