Luisa Fernanda W lanza su propia marca de maquillaje

Con la aparición, no hace más de ocho años, en redes sociales de nombres como los de Luisa Fernanda W, Sebastián Villalobos y Paisavlogs en Colombia se comenzó a hablar de influencers, un concepto del que ya se venía hablando en algunas partes del mundo. (Lea aquí: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ultiman detalles para abrir ‘Rancho Mx’)

Desde entonces, Luisa Fernanda W, que suma 16.4 millones de seguidores en Instagram, ha explorado diferentes campos del entretenimiento, entre ellos la música y la actuación.

Ahora se lanza como empresaria con su nueva empresa de maquillaje, que lanza al mercado este jueves 25 de noviembre.

En su nueva faceta de madre, la influenciadora antioqueña habló con EL COLOMBIANO sobre su nueva marca y lo que viene en su carrera.

¿Lo que está viviendo hoy como empresaria y emprendedora era un objetivo que se había trazado hace 10 años cuando incursionó en el mundo digital o en ese momento solo lo veía como un tema de entretenimiento?

“Desde muy pequeña creí plenamente en crear videos y esa fue mi pasión. Así que lo vi como una forma de divertirme. Me dediqué a generar contenido con todas mis fuerzas y energía. Mucho más allá de eso, que es muy importante en mi vida, desde hace unos 4 años contemplé las grandes posibilidades de invertir una gran parte de mi energía y conocimiento en pro de mi comunidad. De ahí viene la idea de presentar mi propia marca de maquillaje que daremos a conocer el jueves 25 de noviembre, además del Rancho MX y BFF, la app que presentamos hace poco”.

¿Cuando mira el retrovisor lo que ha pasado con su vida en los últimos 10 años le sorprende verse hoy en el lugar en el que está, lo había visualizado?

“Todo lo que he logrado ha sido gracias a mi persistencia y trabajo exhaustivo y constante. Gracias a eso llegué a cosas que jamás me había ni siquiera imaginado. Yo siempre he creído firmemente que los sueños se hacen realidad, porque con los míos ha pasado de esta manera. Si uno se pone una meta, trabaja duro por ella y es constante se puede lograr”.