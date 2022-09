Luisito Comunica abre su restaurante de hamburguesa en España

El youtuber Luisito Comunica está feliz.

Fasfu Burguers, que se lanzó simultáneamente en 3 países hace menos de 1 año, tiene presencia en España por medio de “Dark Kitchens”. Será un gran evento que convoca a las personalidades más grandes de España para dar bienvenida a su primera tienda física en el centro de Madrid. Este paso del mundo digital al físico, es un hito muy importante para las “marcas digitales”, que demuestra el éxito que ha tenido esta marca y modelo de negocio liderado por Tuniverse.

El evento de inauguración es uno de los más esperados del año ya que Luisito Comunica estará presente. Bajo el eslogan “Ready to Go, Ready to Eat”, Luisito creó personalmente un menú que además de rescatar la pasión que el “Crack” tiene por las hamburguesas, ofrece variados sabores y texturas. (Lea: London Bridge is Down, el protocolo que se activa tras la muerte de Isabel II)

¿Qué tiene de nuevo su cadena?

La cadena ofrece productos como la Mermelada de Tocineta y Whisky, la Mermelada de Cebolla, su salsa Fasfu (que es una mezcla de mayonesa, ajo y crema agria) y las malteadas. Resulta que la marca ya ha entregado más de 9000 órdenes en Latam y Europa.

Según su equipo de comunicaciones, después de colapsar las plataformas el día de su lanzamiento, se posicionan en los primeros lugares de hamburguesa en Rappi, y tienen índices de recompra altos.