Así se creó el nuevo sencillo de Luister La Voz

¿Cuántos de ustedes no se gozaron la canción ‘Bésame’, en las Fiestas de Independencia hace varios años? ¿Quiénes no han coreado ‘Yo te cuidaré’, o bailado al ritmo de “Sisa, sisa...”?

Definitivamente son muchos los cartageneros que saben que el intérprete de esas canciones es Luister La Voz, quien lleva por nombre de pila Luis Carlos Cabeza De Ávila. Este joven de 21 años se ha dado a conocer en muchas emisoras locales y nacionales con sus sencillos de champeta.

Lo más emocionante de todo es que Luister confesó ser el autor de todos sus éxitos, pues guarda como un tesoro otras letras musicales que aún no han sido desempolvadas. ¿Y qué creen? Así nació la reciente canción: 6 Am que por estos días está sonando en discotecas, emisoras, fiestas, redes sociales, en la plataforma de Youtube, y por supuesto en el picó El Imperio.

Hablamos con este personaje, aquel que no deja de decir “Isaías: 40-29”, quien mostró ser el mismo muchachito hijo del barrio La María.

¿Qué pasó con Luister hace unos años?

Todos hemos tenido tropiezos, hemos sido engañados, caemos pero también nos levantamos. Eso es común en un artista cuando pegamos y cuando no, por eso al decir en mis canciones “Isaías 40-29”, me refiero a eso porque me mantiene activo y motivado, me recuerda a quien era hace 7 años y quien soy ahora. Aquel versículo bíblico dice: “Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. Era difícil cuando empecé como artista, ahora vengo con muchas ganas y las últimas canciones así lo demuestran.

¿De quien heredaste tu talento?

De mi tío que es músico, él me metió en esto desde los 14 años y de la mano de Dios soné en los picós junior del barrio y el nombre de Luister ya empezaba a hacer eco. En 2016 llega ‘Bésame’, un boom que me abrió las puertas a nivel nacional, hasta el año pasado en el Carnaval de Barranquilla con la canción ‘Ejemplo de Amor’.

¿Cómo nació 6 Am, tu nuevo sencillo?

6 Am es mi nuevo enfoque. Hay canciones que tengo guardadas, las escribo en mis pasatiempos y así nació esta. Cuando grabo para El Imperio o el Passa Passa son sencillos que hago al instante en el estudio. Pero 6 Am ha sido un gran éxito, incluso, desde antes de estrenarse oficialmente tuvo más de un millón 500 mil vistas del audio en vivo, lo que muestra gran expectativa. También habrá video oficial que se lanzará próximamente.

¿Por qué lanzar esta canción entre tantas?

Quería hacer algo bastante tropical, con sutileza, que uno pueda sentirse en la playa. Y esa era la indicada, en el espeluque metimos la estrofa de la macarena, y todo esto se grabó en presencia del parche - mis amigos - a las 6:00 a.m. por pura casualidad.

Las otras canciones ‘Pal’ carajo’ y ‘Por ti seré’ fueron canciones que tienen cerca de 7 meses, pero al ver que la gente pedía los videos la lanzamos ahora porque mi canal de Youtube tenía problemas y por eso la última está publicada en el canal de Dj Dever.

¿Y el challenge?

La misma gente ha planeado el challenge de la canción, y me comparten los videos en Instagram. Hay que planearlo bien a ver si damos premios en los concursos. Es muy divertido.

¿Cómo es grabar para el Tremendo y para Dever?

El lenguaje de la música es uno solo. Ambos son personas plenamente sensatas, que entienden y son muy maduras en el ámbito laboral y musical. En los dos se pegan las canciones y todo lo que me dice Tremendo y Dever lo aprovecho como artista. Lo bueno de todo es que Luister La Voz tiene su propio sello discográfico, The Lions Records, lo que me hace independiente. Estoy abierto a otros géneros y hay Luister para rato.