Luister La Voz impacta con su talento a Zion y Ana del Castillo

El maestro Omar Geles cumplió años recientemente y en su fiesta privada estuvieron de invitados familiares, amigos. Por supuesto varios artistas del vallenato, aunque para la sorpresa de muchos la champeta también dijo presente. El encargado de dar la cara por nuestro género fue nada más y nada menos que Luister La Voz, considerado por muchos como una de las mejores voces que tiene actualmente el pegajoso ritmo nacido en las calles de los sectores populares de Cartagena.

A través de las redes sociales circularon varios videos de la reunión donde la música fue la protagonista, sin embargo uno de los momentos más aplaudidos por los internautas fue la interpretación de Luister, del éxito del Binomio de Oro, ‘Me vas a extrañar’.

“Desde el primer momento que Omar me conoció, me dio un gran apoyo. Se ha vuelto un hombro para mí. Los conocí hace como un año y nos encontramos en una fiesta, canté y se volvió loco. Luego me invitó a su cumpleaños, dijo que yo tenía que estar ahí. Se dieron las cosas”, nos cuenta en exclusiva el mismo Luister.