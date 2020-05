Mabel Lara se despide de Noticias Uno este fin de semana

¿Por qué tomó la decisión?

“Sí, me voy de Noticias Uno, donde estuve tres años. Es un noticiero que quiero mucho porque pude hacer muchas cosas, pero no puedo seguir trabajando 7/24”, confirmó la bella Mabel, en el espacio radial ‘6 AM Hoy por hoy’, donde también trabaja.

“Levantarse a las tres y media para nuestra emisión de Caracol Radio es fuerte, con las clases digitales de los hijos...”, agregó la famosa presentadora, que también escribe una columna para el diario El País, de Cali.

A Mabel la veremos hasta este domingo, 31 de mayo, en Noticias Uno y reveló que ya le tienen reemplazo. Aunque no quiso dar muchos detalles, confirmó que el nombre de la nueva presentadora es ‘Mónica’. Adicional a esto aseguró que esta decisión “ya la había tomado pero que hasta ahora se da”.