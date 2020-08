Maluma regresa y habla con Papi Juancho

Convertido en una de las figuras más rutilantes del firmamento urbano, Maluma regresa de la mano de su alter ego y vuelve a sumar éxitos a su ya célebre carrera. El videoclip de “Hawái” es el #2 más visto en Youtube globalmente, y el paisa se consolida en el primer puesto de la radio estadounidense con la colaboración “Porfa” remix alcanzando su decimoséptimo #1 en el listado Latin Airplay de Billboard con su nuevo álbum “Papi Juancho”. (Le puede interesar: ¡Maluma regresó a Instagram!)

“Hawái” está resaltando el poder de la música de este artista colombiano, toda vez que se trata de una canción en solitario y sin el beneficio de colaboraciones con otras súper estrellas. “A mí me encanta colaborar y unir fuerzas en canciones pero lograr esto con un tema en solitario es otra cosa, algo increíble, es más, aún no me lo creo. Estoy lleno de agradecimiento con todas esas almas de todas partes del mundo que día a día buscan y escuchan mi música. Gracias a ellos “Hawái” está donde está”, expresó Maluma.