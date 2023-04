Maluma se hace más visible en Oriente, ¿de qué manera?

El ídolo global de la música latina, ganador del Latin Grammy 2018 y actualmente nominado al Grammy 2023, Maluma, interpretará en el episodio 310 del canal internacional The First Take de YouTube, su éxito a nivel mundial “Hawái”, canción que encabezó la lista Billboard Hot Latin Songs durante 9 semanas consecutivas; y por si fuera poco, se convirtió en el primer sencillo en alcanzar el primer lugar en la lista Billboard Global Excl. U.S.; y encabezando también las listas en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá y España.

La presentación del artista paisa en The First Take en YouTube estará disponible en todo el mundo.