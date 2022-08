Marbelle presume sus nuevos retoques en la cara y seguidores la critican

Todos los días hay una noticia nueva de Marbelle y hoy no podía ser la excepción.

Esta vez la colombiana volvió a dar de qué hablar por los nuevos retoques que se hizo en el rostro, entre los que se destacan sus labios, los cuales lucen más gruesos que de costumbre. (A Marbelle le llega citación por presunta injuria contra Francia Márquez)

A través de un video, la cantante se refirió a sus procedimientos estéticos, pues los seguidores le inundaron las redes con preguntas.

“Ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que me gustan y que me funcionan. Me ven un poquito inflamadita porque eso es precisamente de lo que les voy a hablar”, explicó.

Además, aclaró que se hizo tres retoques: la micropigmentación en los labios, es decir maquilló las zonas de los labios que no tenían pigmentación natural para lograr uniformidad, por lo que, por ahora, no tendrá que usar delineador. También, se arregló las cejas y mandó a perfilar su nariz.

De este último procedimiento mencionó que la esteticista le dejó la punta respingada con de ácido hialurónico.