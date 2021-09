$!María Liz, la ‘princesa del sentimiento’, ganadora de la Voz Kids 2021

Durante la noche final, María Liz compartió en el diamante de La Voz Kids con su entrenadora y juntas hicieron una noche inolvidable para los colombianos cantando ‘El sol no regresa’.

Gracias a todos vuestros votos, hoy María Liz de Soledad, Atlántico, ha ganado La Voz Kids Colombia!! Gracias por vuestro cariño esta temporada! Por todo el apoyo y el amor que he recibido de esta tierra hermosa que es Colombia!!! @LaVozKidsCo y todo su GRAN equipo de gente! ♥️ pic.twitter.com/Na0ocRkmXX

De esta forma, finalizó una nueva versión del programa que, noche a noche, conmovió a los hogares colombianos con el sentimiento, la ternura y la inocencia de los pequeños y talentosos artistas. A partir de este lunes 20 de septiembre a las ocho de la noche arranca La voz senior.

EN PALABRAS DE LA GANADORA

-¿Qué fue lo más bonito de participar en este concurso?

Lo más bonito fueron las amistades que hice, conocer a los entrenadores los cuales son personas que siempre he admirado y por supuesto, también cumplir mi sueño de estar en este concurso musical.

-¿Qué enseñanzas a nivel profesional y personal le deja La voz kids?

A nivel profesional aprendí a sentirme segura de lo que yo hago. Con todos los consejos que me dio Natalia Jiménez me siento más segura en el escenario. Y a nivel personal aprendí que, aunque lleguemos a tener mucho éxito, no tenemos que sentirnos nunca más que nadie, hay que tratar a todos con mucho respeto.

-¿Por qué escogió a Natalia Jiménez como su entrenadora y cómo fue trabajar con ella?

Yo tomé la decisión de irme con Natalia Jiménez porque me siento identificada con ella, primero es mujer, además, de los tres es la que más se acerca a mi estilo de música, y por último porque fue la primera que creyó en mí y se giró antes.

-¿Qué mensaje le quiere dar a los niños de Colombia para que cumplan sus sueños?

Qué crean en ellos y que todos llegamos a este mundo con un propósito, un talento, o con una o muchas cosas en las que somos buenos, que luchen por cumplir sueños, que cuando los cumplan se acordarán de lo que les estoy diciendo.

-¿Qué le quisiera decir a todas esas personas que votaron por usted?

Que muchísimas gracias por el apoyo, que gracias por creer en mí. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño, que Dios los bendiga y por supuesto gracias a Dios porque sin él nada de esto hubiera pasado.