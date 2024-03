Mario Casas confirma su deseo de grabar una película en Colombia

Los actores españoles Mario y Óscar Casas, de visita en Bogotá donde llegaron con su pasión por la moda, sueñan con trabajar en un proyecto latinoamericano, especialmente colombiano, país que ambos conocen y tienen en mucha estima.

Los hermanos, que suman varios proyectos en los que han trabajado juntos como ‘Mi soledad tiene alas’ (2023) en la que Mario dirigió a Óscar, se confiesan “enamorados” de Colombia y su gente, aunque lamentan no haber participado en ningún proyecto íntegramente colombiano y esperan poder hacerlo en el futuro.

“Mira que son años haciendo películas y series, y no sé por qué nunca he acabado trabajando en una película íntegra; aquí pero me encantaría, se hacen grandes proyectos”, cuenta en una entrevista con EFE Mario Casas. Lea aquí: Maluma estalló contra establecimiento que le negó la entrada en Medellín

Sobre su cercanía y sus trabajos juntos, aún no se han cansado, sino que aseguran que: “es un lujo, viajamos toda la familia juntas”, incluidos sus otros hermanos, que también son sus representantes.