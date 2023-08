Mark Ruffalo, actor que interpreta a ´Hulk’, apoyó a Gustavo Petro

El mandatario Gustavo Petro estuvo presente en Brasil, formando parte de la Cumbre de la Amazonía convocada por el presidente de ese país, Luiz Inacio Lula Da Silva.

Allí se acordó un pacto, denominado Declaración de Belém, en el cual los ocho países que conforman la cuenca del río Amazonas se unen para combatir la deforestación en búsqueda de la preservación de la selva más grande del mundo.

Con relación al pacto de Belém, Mark Ruffalo, el reconocido actor que le da vida al superhéroe 'Hulk', se pronunció sobre las decisiones que se tomaron e incluso habló sobre Gustavo Petro.

“Eres uno de mis héroes (refiriéndose al presidente de Brasil) pero me rompe el corazón ver que la Declaración de Belém no tiene objetivos concretos para proteger la selva tropical. La emergencia amazónica es una emergencia climática y no podemos permitirnos retrasos”, declaró Ruffalo en su cuenta de Twitter.

Ruffalo, que también es un reconocido activista ambiental, respaldó al Gobierno de Petro en lo que se refiere a asuntos del cuidado del medio ambiente. “Bajo el mando del presidente Gustavo Petro, Colombia es la primera nación amazónica en respaldar lo que exige la ciencia: una meta para proteger el 80% de la selva tropical para 2025 y un llamado a detener la extracción de petróleo en la Amazonía” indicó con admiración el actor de Marvel hacia el mandatario.