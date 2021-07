Martha Liliana Ruiz confiesa que padece de cáncer bucal

La famosa actriz reveló que desde hace algunos años había presentado algunas lesiones que requirieron pequeñas cirugías. “Hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua, fui al médico, él me la retiró, hizo la cirugía, se mandó a patología, el resultado era una leucoplasia (una enfermedad de las mucosas)”, explicó la actriz. (Lea aquí: “Tengo muchas más metástasis”, Natalia Durán)

En aquel entonces, Martha Liliana confió en que todo quedaría allí, sin embargo el año pasado la lesión volvió a aparecer pero en otra parte de su boca. “A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia. El año pasado durante la pandemia, yo me vi una laceración muy pequeña no en el mismo lugar donde eran las anteriores sino debajo de la lengua, dije ‘bueno esto se va a sanar’ y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al 100%”, narra.

A su regreso donde el especialista este le confirmó que padecía un tipo de cáncer bucal pero que por fortuna no era tan agresivo como otros. El tratamiento a seguir para combatir esta enfermedad es una nueva intervención quirúrgica. “Viene un implante en ese lugar que se va a sacar, será tomado de mi brazo, van a tomar la arteria, toda la parte vascular del brazo, la van a poner en la lengua. Microcirugía es que va a ser una cirugía microscópica donde tienen que conectar cada uno de los vasitos donde van a tener que poner la parte de mi brazo reemplazando la lengua”, aseguró.

A pesar del difícil momento, la actriz se mostró llena de esperanza y valentía. “Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla que yo espero que con tenacidad, con fuerza y con berraquera que es la que debo tener en este momento, superarla, dedicarme a hacer toda la terapia porque yo no quiero que este sea el final de mi carrera”, finalizó.