¡Más Barbie que nunca! Karol G lanza videoclip oficial de ‘Watati’

El video que ya es tendencia en YouTube, está lleno de referencias a la muñeca más famosa de la historia. Gafas de sol, un auto rosado y aretes con una B, llaman la atención de quienes crecieron jugando con una Barbie.

“La escena del vestido verde me recuerda cuando, pequeñita, mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look inmediato jajaja”, comentó la cantante a través de su cuenta de Instagram. Además, mencionó que hacer parte del proyecto es un sueño cumplido para ella. Lea aquí: ‘Barbie’: la próxima película de Margot Robbie presenta nuevo tráiler

Las reacciones no se hicieron esperar, “ya la tengo en mi cabeza desde el medio día que empecé a escucharla”, “lo único malo de esta canción es que termina”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del video que ya acumula 1.8 millones de reproducciones.