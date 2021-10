‘Masterchef’ escogió al segundo finalista y las redes celebraron

Aunque no todo esto está dicho, lo cierto es que ‘Masterchef’ está a pocas semanas de llegar a su final y ya se conocen 2 de los 4 semifinalistas. (Lea Ella es la primera finalista de ‘Masterchef Celebrity’)

Ahora, los finalistas deberán descansar y esperar ansiosamente el nombre de los otros 2 semifinalistas, que se elegirán en un reto de eliminación el próximo fin de semana.

“Yo no me creo amiga de Frank. Yo hablo con Frank. No somos los mejores amigos, pero hizo parte fundamental de un pedazo de mi vida, que para mí es importante, y es ‘Masterchef’”, fueron las palabras de Carla en sus redes, cuando le preguntaron por el humorista.

Como era de esperarse, los seguidores aplaudieron al comediante, pues muchos quieren que este sea el ganador o en su defecto, Liss Pereira, sin embargo habrá que esperar unos días para saber quiénes llegarán a la final.

Aquí algunos comentarios.