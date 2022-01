Mauricio Leal, un zar de la belleza que estilizó hasta a Tilda Swinton

Un curso de peluquería que tomó su madre Marleny Hernández le mostró el camino y cuando veía lo que le enseñaban a ella supo que a eso quería dedicarse. “Yo me propuse en acompañarla a todas las clases y aunque a mí no me dejaban entrar yo era feliz viendo a través de un vidrio lo que hacía”, le contó al periódico El Tiempo a finales de octubre del 2021 Mauricio Leal, el reconocido estelista de celebridades asesinado a finales de noviembre pasado. Lea aquí: Exempleados de Mauricio Leal abrieron peluquería con apoyo de Laura Acuña

Llegó a ser uno de los estilistas más relevantes y buscados de Colombia. Inició como auxiliar de peluquería; a los 22 años abrió su propio local en Cali y en 2007 se trasladó a Bogotá.

En la capital trabajó con el estilista Franklin Ramos y con el apoyo de Carolina Cruz y Andrea Serna dio apertura a su propio negocio en la ciudad.

Estilista de confianza

Su recorrido profesional estuvo marcado por las colaboraciones que realizó con personalidades de la farándula colombiana y el espectáculo internacional.

Fue el encargado del cambio de imagen de la actriz Tilda Swinton para la película “Memoria”, galardonada en el Festival de Cannes 2021.