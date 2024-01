“Me da adrenalina”: La Liendra viajará al lugar de la tragedia de Los Andes

Sin embargo, al analizar la posibilidad de este viaje, el creador de contenido expresó sus temores no solo por la tragedia ocurrida en el lugar, sino también por la extensa travesía que implicaría llegar. “Ir hasta el lugar me da como adrenalina, es como un reto, pero también me da hasta como un poquito de miedo”, dijo. Lea aquí: ‘La Sociedad de la Nieve’, la obra de arte de J. A. Bayona

Sin embargo, luego de pensarlo, finalmente tomó la decisión de emprender esta aventura. El itinerario lo llevará desde Colombia hasta Chile, luego a Mendoza, Argentina, donde deberá unirse a una excursión de tres días para ascender tres mil metros sobre el nivel del mar y llegar a el Valle de las Lágrimas, un lugar muy visitado por los turistas últimamente.