“Me dieron con un peñón por ganar”: exreina de Los Caracoles

“Cuando yo fui al IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena) a inscribirme, me encuentro con que hay otra muchacha de mi barrio postulada también como ‘señorita Los Caracoles’. Me dijeron que harían filtros, así que me tocaría competir con ella y la que ganara representaba oficialmente al barrio en el reinado”, explicó.

“Tuve la oportunidad de participar en el reinado popular en 2019, antes de la pandemia. En ese entonces, el que era presidente de la junta de acción comunal del barrio era el papá de mi mejor amiga, y me insistieron en que me presentara hasta que me decidí”, explicó.

Comencé a sentir una mala vibra. La familia de ella me miraba mal, en redes sociales comenzaban a escribirme desde perfiles falsos y hasta me hackearon la cuenta de Facebook y publicaron en mi perfil que yo era prepago”.

Emely Blanco

El reinado lo hicieron en el campo del barrio, invitaron a la comitiva y se armó toda una logística para llevar a cabo el evento. “Lo peor que pude hacer fue ganar esa noche. Cuando me anunciaron en la tarima, la gente llegó a felicitarme y no pasaron ni diez minutos cuando sentí en peñón en la cabeza. Mi familia me cargó y me llevaron para la piscina del Napoleón. Ahí me escondieron hasta esperar que la gente se calmara”.

Emely asegura que hasta la Policía tuvo que intervenir y transportarla escoltada hasta su casa. Y si ese momento había sido duro, los siguientes se tornaron mucho más oscuros. Según el relato, había motocicletas rondando fuera de su casa constantemente, le seguían escribiendo desde perfiles falsos pidiéndole que se retirar por su propia cuenta.

“Yo no quería ni salir de mi casa, me acompañaban hasta para la universidad”, explicó. Además agregó: “Las cosas se pasaron de castaño a oscuro en un evento del reinado popular, donde me dejaron una nota que decía que me retirara o me iban a echar ácido en la cara. Ahí fue donde tuve que decirle a mi mamá que denunciáramos”.

La candidata derrotada se acercó a las instalaciones del IPCC y llevó unas firmas que recogió en el barrio, donde indicaban que ella debía ser la representante al reinado.

“Ella quería ganar a como diera lugar, y yo llegué a un punto en el que lo único que me importaba era mi salud mental y mi integridad física”.