“Me los como vivos”, la nueva ‘tiradera’ de Cosculluela

“Aquí te dejo mi arreglo...no soy de la calle..pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa tus tiempos era “underground” la calle de PR nos hizo artistas a todos. Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros q me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ETICA. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante q a los 5 me los como vivo y los escupo muertos. Att. Santa”, escribió en Instagram.

Aunque en el escrito no especificó para quién era su mensaje, su colega Residente no se aguantó y entre los comentarios le preguntó a quién se refería.

“¿A cuáles 5?”, escribió René, a lo que Cosculluela respondió: “A Yankee (Daddy Yankee), Kendo, Anuel, Dominio y a ti”.

La disputa entre Cosculluela y Anuel se remonta al 2018 debido a que la expajera de ‘Coscu’, y madre de uno de sus hijos, publicó una foto al lado de Anuel, en la que no solo dijo que era el padrino del pequeño, sino que le agradeció por quererlo tanto.

Desde ese momento, Cosculluela empezó a lanzarle varias indirectas a Anuel, en las que lo criticaba hasta por su peso. Es por ello que se asegura que parte de la canción ‘Intocable’ de Anuel es una respuesta ante estos ataques y en aquel entonces Daddy Yankee habría apoyado al novio de Karol G.