“Me siento seguro”: Peso Pluma habló sobre las amenazas de muerte

El reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se pronunció sobre las recientes amenazas de muerte que enfrentó en Tijuana, las cuales lo llevaron a cancelar su esperado concierto en esa ciudad. La madrugada del 12 de septiembre, mantas con mensajes intimidatorios dirigidos al artista aparecieron en tres ubicaciones distintas de Tijuana, advirtiéndole que su seguridad estaba en peligro si se presentaba en el Estado Caliente el 14 de octubre.

Por primera vez desde que estas amenazas salieran a la luz, Peso Pluma concedió una entrevista y habló del tema. El joven cantante de 24 años declaró: “Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro. Estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”. Lea aquí: Peso Pluma cancela su concierto tras amenazas de muerte, ¿qué hay detrás?

Su manager, George Prajin, enfatizó que todas las amenazas se tomaron seriamente y que se están tomando medidas para garantizar la seguridad de Peso Pluma en todos los aspectos. Prajin afirmó: “Quiero asegurarme de que no solo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré”.