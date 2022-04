Médico de Johnny Depp dice que encontró su dedo en la escena de una pelea

Los abogados del actor habían asegurado previamente que perdió una parte del dedo corazón después de que Heard le arrojara varias botellas de cristal durante una violenta pelea en la residencia de Australia en la que la pareja vivía mientras él finalizaba el rodaje de ‘Pirates of the Caribbean’.

El protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ y la actriz estuvieron presentes este lunes en una nueva sesión del juicio en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio.

En ese artículo, Heard se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”. Las versiones sobre el accidente de 2015, que se conoce desde hace años, han ido variando con diferentes explicaciones, como que Depp se aprisionó con una puerta o, según Heard, que el actor se cortó al golpearse con un teléfono móvil durante un ataque de rabia.