Miss Universo 2021: todo lo que debes saber sobre la gala final

¿Dónde ver la gala?

La coronación, que será presentada nuevamente por Steve Harvey, se podrá ver en Colombia por el Canal RCN, a las 7 pm, donde Laura Barjum y Zahira Benavides estarán dando todos los pormenores y opiniones de la gala. (Las mejores fotos de la cartagenera Valeria Ayos en Miss Universo)

Además, los canales Fox y Telemundo también estarán transmitiendo la gala para el resto del mundo.

El público también podrá elegir a su favorita

Como en otras ediciones, esta no será la excepción. El público podrá escoger a una favorita que hará parte de las finalistas y deberá disputar su lugar para llegar a ser la nueva Miss Universo.

Los interesados podrán acceder a la página web de la organización de Miss Universo o dar clic en este enlace, para contemplar el listado completo de las candidatas. Posteriormente, tendrán que seleccionar a su reina favorita, leer sus datos e información y dar clic en su foto para poder votar.

Cabe mencionar que esta vez el proceso no será gratuito, pues la plataforma le pedirá pagar dependiendo de la cantidad de votos que quiera enviar a favor de su candidata. Aquí los precios que deberá pagar.

- 3 votos: 1 dólar (3.964 pesos colombianos)

- 15 votos: 4.99 dólares (19.700 pesos colombianos)

- 40 votos: 9.99 dólares (casi 40.000 pesos colombianos)

- 85 votos: 19.99 dólares (79.200 pesos colombianos)

- 220 votos: 49.99 dólares (198.100 pesos colombianos)

- 450 votos: 99.99 dólares (396.400 pesos colombianos)

- 1.000 votos: 199.99 dólares (792.800 pesos colombianos)

Las candidatas latinas para convertirse en Miss Universo

Miss Colombia: Valeria Ayos

Miss Argentina: Julieta García

Miss Brasil: Teresa Santos

Miss Perú: Yely Rivera

Miss Paraguay: Nadie Ferreira

Miss Uruguay: Lola de los Santos

Miss Venezuela: Luiseth Materán

Miss Chile: Antonia Figueroa

Miss Bolivia: Nahemi Uequin

Miss Ecuador: Susy Sacoto Miss República Dominicana: Debbie Aflalo

Miss México: Débora Hallal

Miss Panamá: Brenda Smith

Miss Haití: Pascale Belony

Miss El Salvador: Alejandra Gavidia

Miss Guatemala: Dannia Guevara Morfin

Miss Nicaragua: Allison Wassmer

Miss Costa Rica: Valeria Rees

Miss Puerto Rico: Michelle Marie Colón

Miss Honduras: Rose Marian Meléndez López

Los artistas que se presentarán

Finalmente, JoJo, conocida por canciones como Too Little, too late y Save my soul, y Noa Kirel, reconocida por Bad Little thing y Pouch, serán los artistas que estarán amenizando la gala.