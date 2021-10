Miss Universo Colombia 2021 presenta quien será el maquillador

“Tener la grandiosa oportunidad de ser parte del Pro Team de MUBA Cosmetics en el Miss Universe Colombia me hace sentir demasiado satisfecho y agradecido; es volver a mi país a hacer lo que realmente amo. Llegar hasta este punto en mi carrera y poder ver todas las oportunidades que he tenido, ha sido para mí muy gratificante”, expresó Yeison Cortes.

fue el año en que recibió el título de Cosmetólogo profesional por parte de Paul Mitchell The School.

Yeison se ha enfocado en otras especialidades como la colorimetría y estilismo, áreas en la que pudo ampliar su conocimiento con estudios en diferentes países como Europa, Colombia y República Dominicana.

A lo largo de su carrera profesional, ha trabajado con grandes personalidades del medio del entretenimiento y en eventos masivos como los Latin Grammys, Premios juventud, Premio lo Nuestro, Teletón USA Foundation, los 50 más bellos de People en Español etc.

Yeison ha sido galardonado por su gran trabajo en varias ocasiones como en Celebrity Makeup artist of the year por NY Hispanic Cosmetology & Beauty Chamber of Commerce, en el 2021, en los premios CT Latin Awards como Celebrity Makeup Artist 2021 en el estado de Connecticut.

Cortes se considera un trabajador incansable, tanto así que en noviembre estará aportando su talento en los Latin Grammy y en diciembre Miss Universo.