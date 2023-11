Mujer denuncia que por culpa de la Señorita Colombia quedó sin empleo: habla el CNB

En su carta, la mujer asegura que invitó a Sofía Osío a la institución por la solicitud que le hizo la madre de la reina, Susy Luna de Manrique, y su cercanía con amigos en común. Lea: En fotos: ella es Sofía Osío, la nueva Señorita Colombia 2022-2023

“La Miss Colombia 2022, Sofía Oslo Luna, es hija de amigos míos de Barranquilla. A raíz de su viaje a Europa me pidió su madre, Susy Luna de Manrique, que llevara a Sofía a mi colegio para conocer la labor con los niños especiales”, expone Anne W en la misiva.

Y refiere que ya en la institución se le advirtió a la reina colombiana que no se podían tomar fotos a los niños y niñas. “La vicerrectora me pidió que le aclarara a Sofía y a su hermana en español, porque ella se lo había advertido en inglés, que no se permitía a la institución tomar fotos sin permiso de los padres y mucho menos usarlas en redes sociales por el derecho a la privacidad de los niños”.