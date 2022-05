Murió el actor Ray Liotta a sus 67 años

May 25 - 16:48

El gran actor era reconocido por ser parte de más de 80 películas, entre ellas Goodfellas,Unforgettable, Cop Land, Hannibal, Blow, Carc, Smokin Aces y Bad Karma. También participó en series de televisión como Another World, Crazy Times, Casablanca, Our Family Honor, Frasier y Shades of Blue.

El actor Ray Liotta, recordado entre otras por su papel de Henry Hil la película ‘Goodfellas’ (‘Buenos muchachos’), murió a los 67 años.

Hace poco Liotta se comprometió para casarse y tenía varios proyectos cinematográficos en proceso.