Murió exprometida de Pipe Calderón tras publicar extraño mensaje en redes

“Según fuertes cercanas, la mamá de Carolina es quien ha estado al frente de toda esta situación, e incluso, habría tenido que identificar el cuerpo a través de una videollamada para poder iniciar el proceso de repatriación del cuerpo”, agregó ‘Lo sé todo’.

Varios amigos de la familia publicaron fotos con mensajes de despedida y medios de comunicación recordaron el video en el que Carolina mostró su anillo de compromiso.

“Fortaleza para la familia de la joven, pues aunque no la conocía, me imagino que su madre debe estar sintiendo mucho dolor”, “me parece muy raro que Pipe Calderón no haya dicho nada todavía”, “uno nunca sabe a ciencia cierta por lo que otra persona está pasando y para la muestra un botón” y “todo está muy raro, pues la cuenta de Instagram de Carolina ya no aparece disponible”; fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento el artista Pipe Calderón no se ha pronunciado, por lo que sus seguidores esperan un mensaje sobre la triste partida de Carolina, a quien le propuso matrimonio en octubre de 2020 tras diez meses de relación. Sin embargo, al poco tiempo se supo que el matrimonio fue cancelado.

“Las personas siempre estamos en constantes cambios y luchando nuestras batallas internas, y a veces no coinciden los dos procesos. Así haya un matrimonio o lo que sea armado, muchas veces lo mejor es dejar que ada uno siga por su lado. Fue la suma de muchas cosas, por ejemplo, veníamos teniendo problemas pequeños que se fueron juntando hasta que todo se acabó”, explicó Carolina en febrero de 2021.