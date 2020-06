Nacho en el ojo del huracán: su nueva novia está embarazada

Duras críticas

La noticia no cayó en gracia para muchos seguidores de Nacho e incluso Mellany no dudó en compartir uno de los tantos insultos que recibió. “Perr* maldita ojalá te hagan lo mismo a ti ... que se te ahogue el bebé dentro y se muera”, es uno de los mensajes que generó rechazo.

“Este es “el respeto, el amor y la decencia” que los moralistas que me escriben profesan, por inventarse un cuento de culpables e inocentes en sus cabezas que no está ni cerca de la realidad. Quizás es el reflejo del corazón de esos críticos, pero una de las verdades, es que todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes. No hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad. Es por eso que hasta el sol de hoy ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente”.

Además agregó que ella decidió ser feliz y pidió respeto por ella y su bebé. “Yo no me cansaré de enviar bendiciones a pesar de que ciertas nefastas opiniones se basen en la calumnia y la especulación”.