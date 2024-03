“Nadie sabe cómo me siento”: acordeonero de Silvestre rompió el silencio

Rubén Lanao

Además mencionó que frente a la tutela que le pide el retiro de los videos íntimos se ve impedido puesto que “no puedo bajar lo que no he subido ni consentido. Se me hace imposible si no ha salido de mis manos”.

Finalmente, el joven pidió disculpas públicas a la familia de su exnovia, a los amigos y demás personas que “de alguna manera se vieron afectados por estos hechos”. Sin embargo no hizo mención a los señalamientos de su expareja, quien aseguró que recibía constantes amenazas y chantajes de su parte.