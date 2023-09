Nanis Ochoa: ¿Qué pasó en el programa ‘Lo Sé Todo’ que genera críticas?

‘Lo Sé Todo’ es un reconocido programa de entretenimiento transmitido por el Canal 1 en Colombia. Su estructura está conformada por tres presentadores: Ariel Osorio, Elianis Garrido y Nanis Ochoa quienes todas las tardes conversan e informan sobre el mundo de la farándula. Lea: ¡Nueva presentadora! El programa ‘Lo Sé Todo’ tiene nueva integrante

El programa de ayer ha generado polémica e indignación por la ‘encerrona’ que le hicieron a la presentadora Nanis Ochoa sobre su vida privada en vivo y en directo. Todo comenzó cuando Ariel Osorio una fotografía íntima de Ochoa en un restaurante de la ciudad y comenzó a cuestionarla sobre la situación.

“Esa foto es mía, lo voy a reconocer. La verdad me siento irrespetada y expuesta. Esto puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes son mis compañeros. Yo vine aquí a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes? A mí no me interesa trabajar así”, dijo la presentadora visiblemente molesta.

Acto seguido la reconocida modelo y empresaria abandonó el set dejando en “shock” a sus compañeros y al resto de la producción. Lea: La verdad tras foto de famosa presentadora siendo infiel en vivo en su programa

El ‘Gordo’ Ariel prosiguió a explicar la exposición de la fotografía manifestando que como era noticia debían presentarlo.

“Esto llegó a nuestra sala de redacción, es exclusivo, es noticia y teníamos que presentarlo. (...) Mide tus contenidos y tus acciones. Qué los directivos del programa hablen con Nanis Ochoa y aclaren. Previo a su contratación se le había anunciado que este tipo de situaciones podían suceder (sic). Dejó la silla vacía”, dijo al aire.