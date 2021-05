Natasha Pérez y el difícil papel de dar vida a Yolanda Saldívar en “Selena”

Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, es uno de los personajes más detestados de la comunidad latina en Estados Unidos. Por eso, Natasha Pérez pensó mucho cómo encarnarla en la serie de Netflix sobre la famosa cantante.

“Era importante ver el lado humano de ella, porque no se habría acercado a la familia si no hubiera tenido su confianza”, explica la actriz venezolana afincada en Los Ángeles desde hace varios años, donde ha trabajado con Larry David en “Curb Your Enthusiasm”.

Pérez es uno de los fichajes más importantes de la segunda temporada de “Selena: The Series”, que acaba de estrenarse en Netflix después del éxito de su primera entrega.

La intérprete asegura que recibió el papel “con los brazos abiertos pero llena de dudas”, incluso en el momento de la audición.

“YOLANDA TENÍA ANSIEDAD POR FORMAR PARTE DE LA VIDA DE UNA CANTANTE”

Su estrategia fue tratar de entender los motivos por los que Saldívar, una enfermera del sur de Texas, se obsesionó con la artista, logró gestionar sus negocios y, finalmente, la asesinó en 1995, cuando Selena tenía 23 años.

“Una parte de Yolanda tenía ansiedad por formar parte de la vida de una cantante. Ella era enfermera pero quería estar en el mundo del entretenimiento de una manera u otra para sentir algún tipo de emoción en su vida”, analiza Pérez.