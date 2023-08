Natti Natasha se muestra sin censura en su nuevo video

Tras haber sido chantajeada con la publicación de una foto íntima, Natti Natasha no se queda callada y decide responder de una forma inesperada. En las pasadas semanas, la artista dominicana ha experimentado un sinnúmero de comentarios y especulaciones sobre su vida personal en un momento tan delicado, sin embargo ha utilizado todo lo que le ha pasado para hacer el video musical casero de su nuevo tema “No pare”.

“No pare” se lanza simultáneamente con un video musical dirigido por Kanvas y la misma Natti Natasha. Con tomas desde su casa en Miami, el video muestra a la artista dominicana en su rutina diaria, desde que se levanta tomando su café hasta la hora de acostarse. A lo largo de su viaje visual disfruta de su día, exponiendo su lado más sensual, y al mismo tiempo describiendo su deseo de un encuentro pasional con su pareja.

Con este lanzamiento, la cantante dominicana continúa demostrando su versatilidad de interpretación navegando a través de múltiples géneros, y dejando su marca con cada canción que interpreta, desde mostrando un lado vulnerable y emotivo hasta uno de empoderamiento y seguridad. Es esta versatilidad musical que consolida a Natti Natasha como una fuerza vital del movimiento femenino en la música.

Anterior a este lanzamiento colaboró con un productor de República Dominicana a través de las redes sociales para estrenar la versión bachata de su tema “La falta que me haces”, dedicado a su pareja y manejador Raphy Pina.

Utilizando el género musical de su tierra natal República Dominicana, le dio un nuevo giro a esta canción que transmite todo lo que ha atravesado en uno de los momentos más difíciles de su vida desde la separación temporal de la pareja.

“La falta que me haces” logró un éxito magistral tras ocupar la posición No. 1 en la radio de Puerto Rico y la versión bachata alcanzó el Top 5 de la lista Tropical Airplay de Billboard. Actualmente, el tema lleva siete semanas en la posición No. 1 de la lista Tropical en Puerto Rico.