Ni a Shakira ni a sus hijos les gustó Barbie: “Sintieron que era castradora”

La barranquillera sigue en la promoción de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran y compartió la entrevista que dio a la revista Allure en la que insistió en lo que significa el nombre del disco y las canciones que lo contienen, es una premisa que viene compartiendo desde el año pasado: “Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí misma. Yo decido eso”, dijo. Lea aquí: Video: Shakira paraliza Times Square con concierto gratis

En medio de este manifiesto, también fue honesta detallando el machismo con el que creció en Colombia: “Mi ídolo era la Mujer Maravilla. Creo que me atrajo porque tenía el pelo negro como el mío, pero también porque era un símbolo de empoderamiento y fuerza en una década en la que las mujeres no desempeñaban los papeles más importantes. Recuerdo que mi mamá dejó de trabajar en algún momento. Dejó de usar minifaldas y el largo de sus faldas se hizo más larga porque mi papá lo dijo”.