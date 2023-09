Ni mirarla a los ojos; esta sería la condición para trabajar con Shakira

Un bailarín, que optó por mantener su identidad en secreto y se presentó como Álex, ha compartido recientemente su experiencia de trabajar con la cantante colombiana Shakira. En una entrevista con el programa de televisión español “Y Ahora Sonsoles” de Antena 3, Álex habló sobre las condiciones de trabajo durante la producción del video musical de la canción “Monotonía”.

Álex reveló que por ocho horas de trabajo cobraron 55 euros, describiendo la jornada como bastante complicada. “Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle”. También relató que no podían dirigirse directamente hacia la cantante. Incluso uno de los bailarines que tenía que chocarse con ella para la narrativa del video, tuvo que cuadrar el choque para no incomodar. Lea aquí: “Es mala jefa”: Shakira es acusada de maltratar a la bailarina Jenny García