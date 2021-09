Nirvana renace 30 años después con la reedición de “Nevermind”

El lanzamiento el 24 de septiembre de 1991 de “Nevermind”, el álbum de Nirvana, desencadenó un cambio sísmico en la cultura juvenil a nivel global. Llegando al puesto #1 en tan solo unos meses, su impacto elevó a Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl de ser una banda prometedora y de culto del noroeste Pacífico de EE.UU., a ser una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de todos los tiempos.

“Nevermind” trajo de vuelta la integridad y pasión del rock n’ roll al top de las listas, y sigue siendo una gran inspiración tanto para fans como para músicos de las últimas tres décadas... así como lo seguirá siendo para las generaciones futuras.

A partir del 12 de noviembre de 2021, Geffen / UMe conmemora el trigésimo aniversario de “Nevermind” con varias reediciones en distintos formatos. Un total de 94 pistas de audio y video (70 de ellas nunca antes lanzadas al público) estarán disponibles en las distintas versiones, desde las ediciones Super Deluxe hasta los lanzamientos estándar en formato digital, CD y en vinilo con un disco bonus de 7 pulgadas. En todos los formatos, el álbum ha sido remasterizado usando las cintas análogas, pasándolas a alta definición 192kHz 24-bit.

Entre todo el material inédito que será exclusivo para las ediciones del aniversario número 30 de “Nevermind” están cuatro shows en vivo en su totalidad que documentan la histórica ascensión de Nirvana en los escenarios: Live in Amsterdam, Netherlands (grabado y filmado el 25 de noviembre de 1991, el en afamado club Paradiso); Live in Del Mar, California (grabado en 28 de diciembre de 1991, en el Pat O’Brien Pavilion, en Del Mar Fairgrounds); Live in Melbourne, Australia for triple j (grabado el primero de febrero de 1992, en The Palace in St. Kilda); y Live in Tokyo, Japan (grabado en el Nakano Sunplaza, el 19 de febrero de 1992).

Los cuatro shows en vivo remasterizados están incluidos en las ediciones Super Deluxe de “Nevermind”, que estarán disponibles en vinilo (8 LPs de vinilo negro de 180 g, en empaques premium con un disco bonus de 7 pulgadas; Lado A: Endless, nameless / Lado B: Even in his youth y Aneurysm) y en CD + Blu-ray (5 CDs más un Blu-ray con Live in Amsterdam, Netherlands completo en video, con audio y video remasterizado en HD).