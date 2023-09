“No es cliché, pero desde niña soñé con ser Reina del Carnaval de Barranquilla”

Vimos que el anuncio te sorprendió en la Universidad. ¿Cómo fue eso?

Me sorprendieron el día que me estaba preparando para el grado. Yo nunca me lo esperé. Porque había conmigo 10 candidatas. Diez mujeres talentosas, que cualquiera puede brindar un buen carnaval y aportarle a nuestra ciudad. ¿Sabes cómo me enteré? Por las redes sociales. Me enteré por una publicación de una foto: ‘Melissa Cure soberana del Carnaval de Barranquilla 2024’. Yo estaba en una clase de rumba y por la tarde tenía mi grado. Me tocó cambiar todo, porque ya tenía el vestido listo. Me tocó cambiar para poder ir empollerada al grado, con personalidad.

¿Qué dijeron tus compañeras cuando llegaste con ese vestido a la ceremonia de graduación?

Felices. Había mucha gente que no sabía, pero cuando llegué con mis flores a disfrutarme el grado, hubo algunas que reaccionaron sorprendidas y muchas de ellas dijeron que vendrán al Carnaval de Barranquilla. Fuimos las más habladoras del grado, porque durante la ceremonia la pasamos hablando como ‘Doña Tulia’. Siga leyendo: ¿Quién es Melissa Cure Villa, Reina del Carnaval de Barranquilla 2024?

Bueno ya eres la Reina, ¿qué vas a aportar durante tu reinado?

Yo tenía varias propuestas. Pero como va ser un carnaval de 5 meses. Desde el día 9 de septiembre que me escogieron al 9 de febrero, día de la coronación, son 5 meses exactos; entonces no se van a poder hacer todas las 11 propuestas, pero hacer las que considero importantes como legado. Una de ellas es la ‘Deporcherna’. Donde uno los 50’ años que cumple La Guacherna y mi pasión por el deporte. Quiero utilizar esta plataforma para ayudar a las Reinas Populares con talleres de maquillaje, bailes, de fogueo, que estamos organizando, que sean herramientas para que ellas puedan visibilizarse más ante los ojos de Barranquilla y el mundo.

También abordaré el tema de la sostenibilidad ambiental. Barranquilla se ha convertido en una biodiverciudad y queremos resaltar esto. Hay muchas manifestaciones en cuanto a fauna y flora que sería muy bonito que se pueda trabajar esto con el Distrito. También aprovechar la Ciénaga de Mallorquín para mostrar el Carnaval y el medioambiente de la ciudad. Le puede interesar: ¿Baila o no baila? Melissa Cure publica video y llueven los comentarios

Otro tema que queremos destacar es el reciclaje. Hacer moda circular con las polleras que se utilizaron antes y que se retomen, que se reciclen y se les entregue a otras personas que no tienen la capacidad económica para tener acceso a una pollera nueva.

Pero el principal proyecto es la salvaguarda del Carnaval de Barranquilla. Mostrar las 13 danzas patrimoniales en la Lectura del Bando. Creo que es posible. Se tiene que trabajar mucho, pero que sea un motivo para mostrar la esencia de nuestras fiestas y que las personas disfruten, que sientan en sus venas, que viendo su tradición se le erice la piel.

¿Cuál es el artista que Melissa quiere que esté presente el día de tu coronación?

¡Ay, Dios mío! No me pongas en eso. Estamos viendo y contemplando eso. Lo estamos contemplando porque implica muchas cosas, como la disponibilidad de los artistas. Cuando lo tenga claro te llamo y les doy la primicia a ustedes los de El Universal. Video: el baile de Melissa Cure, reina del Carnaval 2024, que despierta elogios

¿Cuál es tu invitación a los colombianos?

“Que vengan a Barranquilla para que se gocen conmigo este carnaval, porque se viene con todo el tumbao. Hablo de tumbao porque cada uno de nosotros saca su tumbao. Este es el carnaval para que todos brillemos, gocemos, es para todos y de todos. Saquen su tumbao y gócense conmigo el Carnaval del 2024.