¡No fue por plata! La otra razón por la que Christian Nodal y Belinda terminaron

Cuando pensábamos que el tema de Belinda y Christian Nodal era historia luego de su inesperada ruptura, ahora aparecen nuevos rumores que podrían aclarar más el panorama de la razón por la que se separaron. (¡Belinda y Christian Nodal terminaron!)

Aunque el pasado 12 de febrero, fecha en la que los artistas dieron por terminada su relación, se conoció que Nodal había finalizado su noviazgo por un problema de dinero con Belinda, lo cierto es que ahora las razones serían otras.

La información habría sido revelada por un empleado de Nodal al sitio web “Yosoitú”, en el que afirmó que la verdadera razón de la ruptura habría sido por “infidelidad” de Nodal a la cantante mexicana.

“Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con escorts. Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”, dijo el hombre, al que no se le reveló el nombre. (Ex de Belinda reveló que nunca le regaló una casa a la cantante)