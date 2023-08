“No hablo con ella”: Uribe negó haber invitado a Epa Colombia a su finca

“No me he vuelto a ver con él, pero sí me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín”, confesó Barrera. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si visitaría al expresidente, su respuesta fue contundente: “No, muchas gracias, otro escándalo no... Me dieron demasiado duro por la foto pasada con Uribe. Perdí casi 300 mil seguidores y la gente afuera me decía ‘Epaparaca’, me decían de todo”, dijo. Lea aquí: Cantante colombiana cazó a su novio con otra mujer y le destruyó el carro

La empresaria hizo referencia a la vez anterior en la que se le vio compartiendo con el exmandatario, lo que generó una gran controversia y pérdida de seguidores en sus redes sociales. A pesar de esto, Epa Colombia aseguró que ese encuentro le ayudó a solucionar los inconvenientes con distintas entidades que solían molestarla por diferentes razones relacionadas con sus empresas.

“Él simplemente me hizo una invitación, me llamó y me dijo que nos viéramos. Yo la tomé, me vi con él y desde que hice eso a mí me han dejado de molestar. Muchas entidades del gobierno me molestaban como Secretaría, Invima, la Dian... Entonces me han dejado como quieta... Me ha servido muchísimo... Ayudó a abrir mis peluquerías, porque me las cerraban por cualquier cosa”, dijo la influencer. Lea aquí: El famoso actor y presentador mencionado en el escándalo de Nicolás Petro

Sin embargo, Uribe desmintió las palabras de la empresaria colombiana a través de un tuit en el que expresó: “Me daría mucho gusto que EPA Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos”, dijo Uribe Vélez, a través de su cuenta de Twitter.