“No me da pena hablar de Dios”: el impactante testimonio de Daniel Arenas

"Les quiero confesar esto, que lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy más cercano a Dios, cuando yo lo busco, lo encuentro, aprendo de él, porque muchas veces nos olvidamos, eso nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida, pero cuando yo siento que estoy más cerca de él, cuando lo busco, cuando le hablo, cuando le confieso es cuando todo en mi vida empieza a fluir más", compartió Arenas en el programa mañanero de Telemundo.

Asimismo relató un momento especial que tuvo con una imagen la Virgen de Guadalupe que se le apareció en un recibo de una reconocida cafetería en México.

"Cada que tenga yo oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita lo voy a hacer porque lo llevo en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos", expresó.

Y agregó: “Mi relación con mi familia, mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, mi relación en mi trabajo, entonces yo decidí ayer cuando me preguntaban qué era lo que más me hacía feliz, yo no podía decir mi familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo. No, todo eso lo envuelve cuando yo tengo una cercanía, cuando realmente busco a Dios y cuando yo realmente soy fiel a lo que siento y a lo que pienso de él”.