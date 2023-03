“No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué

Estoy lista para el próximo round y que la vida me muestre, ¿qué más hay para mi?”.

Shakira Mebarak.

Y, aunque no es la primera vez que Shakira habla de su separación esta vez, la cantante se refirió al tema con toda la sinceridad que lo amerita, pues resaltó que, “la fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de entender [...] que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”.

"Yo también me comí el cuento de que una mujer necesita de un hombre para complementarse y también tuve ese sueño, el de tener una familia y que los hijos vivieran bajo el mismo techo con sus padres, pero hay cosas que no salen como quieres", fueron otras de las palabras de la barranquillera.

Shakira acepta su dependencia emocional hacia los hombres

"He sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, porque creo en el amor, entonces he repetido muchas conductas que me han hecho entender que yo me basto a mí misma", mencionó la artista.